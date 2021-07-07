В Роспотребнадзоре предложили ужесточить ограничения в Крыму

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила усилить ограничения на полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Крыму кафе и рестораны могут работать днем, однако заполняемость залов должна быть 50%. С 23:00 до 08:00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в Симферополе и районе, Ялте и Алуште полностью запретили работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов.
По словам главы Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, практически во всех районах зафиксировали рост заболеваемости.
Кроме того, если рост не прекратится, то к августе на полуостров запретят приезжать организованным группам детей.