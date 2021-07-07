В Роспотребнадзоре предложили ужесточить ограничения в Крыму

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Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила усилить ограничения на полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Крыму кафе и рестораны могут работать днем, однако заполняемость залов должна быть 50%. С 23:00 до 08:00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в Симферополе и районе, Ялте и Алуште полностью запретили работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов.

По словам главы Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, практически во всех районах зафиксировали рост заболеваемости.

— Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе — за последние три недели уровень вырос в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза и в Судаке такая же картина. Из-за этого сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничительными мероприятиями, в который у нас уже включены четыре административных территории: Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта, – сказала Пеньковская.

Кроме того, если рост не прекратится, то к августе на полуостров запретят приезжать организованным группам детей.