В Роспотребнадзоре дали советы по покупкам в «чёрную пятницу»

Роспотребнадзор РФ напомнил россиянам основные правила, которые стоит соблюдать в «чёрную пятницу» (дни больших распродаж). Советами ведомство поделилось с «Известиями».

Во-первых, служба советует проверять цену на товар со скидкой у нескольких продавцов. Нередко выясняется, что товар внезапно «дорожает» накануне акции, а со скидкой стоит столько, сколько до подорожания. Во-вторых, слишком низкая стоимость может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Чтобы проверить товар, у продавца можно запросить документы на продукцию, например, сертификат или декларацию.

Отметим, что в этом году в рамках акций «чёрной пятницы» россияне в первые смогут купить ювелирные украшения, мебель и гаджеты. Скидки на товары могут достигать 50%.

«Чёрная пятница» стартует 24 ноября, она продлится три дня. При этом многие продавцы начали сезон дисконта чуть ли не с начала месяца. Это связано с желанием равномерно распределить нагрузку на службы доставки и дать покупателям возможность подойти к покупкам обдуманно.