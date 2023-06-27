Вторник, 27 июня, 2023
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В Роскадастре по Рязанской области рассказали о проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году

Татьяна Проводина
Image by Freepik

В 2023 году в Рязанской области проводится государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

Филиалом ППК «Роскадастр» по Рязанской области в Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области направлен перечень объектов недвижимости, предусмотренный Приказом министерства имущественных и земельных отношений от 11.04.2022 № 274-р «О проведении государственной кадастровой оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на территории Рязанской области. Перечень содержит сведения в отношении 982618 объектов недвижимости.

В Рязанской области определение кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществляет Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки», расположенное по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, д.2.

Кадастровая стоимость при проведении государственной кадастровой оценки определяется методами массовой оценки. На указанную стоимость влияют сведения о местоположении, годе постройки, материале стен объекта недвижимости, серии многоквартирного дома, нахождении объекта недвижимости в ветхом или аварийном состоянии, нахождении объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории.

По итогам определения кадастровой стоимости бюджетным учреждением составляется проект отчета, который размещается в фонде данных государственной кадастровой оценки и на официальном сайте бюджетного учреждения.

Все желающие могут ознакомиться с проектом отчета и в случае необходимости подать замечания относительно результата оценки.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами в бюджетное учреждение или многофункциональный центр лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг.

Так, заинтересованные лица могут повлиять на результат оценки до ее утверждения.

После завершения срока размещения текущей версии проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки текущая версия проекта отчета считается окончательным вариантом отчета.

В течение двадцати рабочих дней со дня получения отчета Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области утверждает содержащиеся в таком отчете результаты определения кадастровой стоимости путем принятия соответствующего акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Такой акт вступает в силу по истечении одного месяца после дня его обнародования (официального опубликования).

Сведения, полученные по результатам проведения государственной кадастровой оценки вносятся в ЕГРН не позднее пятнадцати рабочих дней с даты поступления и применяются с 1 января года, следующего за годом вступления в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Любое заинтересованное лицо может получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

«Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц в течение трех рабочих дней со дня получения Филиалом запроса о предоставлении сведений в соответствии с установленной формой», — отметила начальник отдела определения кадастровой стоимости филиала ППК «Роскадастр» по Рязанской области Елена Копылова.

Для получения сведений, содержащихся в ЕГРН, можно обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы». Также сведения можно получить посредством Единого портала государственных услуг либо направив запрос посредством почтового отправления по адресу Филиала: 390026, г. Рязань, ул. Татарская, 56.

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