В Роскачестве рассказали о новой схеме мошенников при поиске фрилансеров

Пока фрилансеры ищут способы распознать недобросовестных заказчиков, сами заказчики тоже становятся жертвами мошенников, сообщает Роскачество. Центр цифровой экспертизы Роскачества рассказал, как отличить афериста от надёжного исполнителя.

Исполнитель просит предоплату и исчезает, не выполнив работу

Это одна из самых распространённых схем обмана. Не имеет значения, что именно вы заказываете — дизайн, схемы, презентации или видеоролики — риск столкнуться с мошенником есть всегда.

Даже если вы ищете специалистов на проверенных платформах, обман всё равно возможен. Мошенник может успеть собрать множество заказов и предоплат, а затем намеренно затягивать сроки сдачи работы, чтобы обмануть как можно больше клиентов до того, как его заблокируют.

Реклама

Иногда платформы блокируют выплаты до завершения работы, но и это не всегда спасает. Мошенник может предложить продолжить общение в мессенджере «для удобства» и получить оплату вне системы.

Заказчик попадает на фишинговый сайт

Схема начинается с просьбы воспользоваться «удобным» или «быстрым» сервисом для перевода предоплаты. Исполнитель присылает ссылку на фишинговый сайт, который маскируется под настоящий платёжный сервис.

Доверяя исполнителю, заказчик вводит данные своей банковской карты или учётной записи. Эти данные сразу попадают в руки мошенников, которые могут списать деньги с карты и получить доступ к личным кабинетам.

Фрилансер получает доступ к конфиденциальной информации и начинает шантаж

В этом случае мошенник просит доступ к важной информации якобы для выполнения задания — это могут быть бизнес-планы, клиентские базы или личные данные. Получив доступ, он начинает шантажировать заказчика: угрожает передать информацию конкурентам, опубликовать её в интернете или нанести ущерб репутации компании.

Цена «молчания» может быть высокой, и в такой ситуации проще её не допустить, чем потом устранять последствия.

Как распознать мошенника среди фрилансеров?

Чтобы не попасться на уловки, обращайте внимание на следующие признаки:

Исполнитель не вникает в суть задания, но быстро соглашается и предлагает сразу приступить к работе.

Резкая реакция на тестовое задание — исполнитель может обвинить вас в недоверии или в попытке получить часть работы бесплатно.

Профиль с украденными данными — мошенники часто копируют чужие портфолио и информацию. Однако они не могут ответить на уточняющие вопросы по этим работам, путаются или уклоняются от ответов.