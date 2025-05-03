В Роскачестве напомнили об наказании за выращивание некоторых растений и грибов

При выращивании цветов, овощей или фруктов на даче важно помнить: некоторые растения и грибы запрещено сажать. Роскачество разъяснило, какие культуры нельзя выращивать на участке и какие последствия могут быть за нарушение закона.

Список запрещённых растений и грибов закреплён в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934. В нём указаны растения, содержащие наркотические вещества, психотропные соединения или их прекурсоры, которые подлежат контролю в России.

Наказание может быть особенно строгим, если такие растения или грибы найдут в крупном или особо крупном размере. Количество, считающееся крупным, зависит от вида. Например, для кактуса с мескалином крупным считается уже два растения. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

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Запрещённые растения

Banisteriopsis caapi (банистериопсис каапи)

(банистериопсис каапи) Peganum (гармала)

(гармала) Nymphea caerulea (голубой лотос)

(голубой лотос) Diplopterys cabrerana (диплоптерис кабрерана)

(диплоптерис кабрерана) Tabernanthe iboga (ибога)

(ибога) Ipomoea tricolor (ипомея трёхцветная)

(ипомея трёхцветная) Lophophora williamsii и другие кактусы с мескалином

и другие кактусы с мескалином Catha edulis (кат)

(кат) Erythroxylon (кокаиновый куст любого вида)

(кокаиновый куст любого вида) Cannabis (конопля)

(конопля) Papaver somniferum L и другие виды мака, содержащие наркотики

и другие виды мака, содержащие наркотики Mimosa tenuiflora (мимоза хостилис)

(мимоза хостилис) Mitragyna speciosa (митрагина прекрасная, кратом)

(митрагина прекрасная, кратом) Psychotria viridis (психотрия зелёная)

(психотрия зелёная) Argyreia nervosa (роза гавайская)

(роза гавайская) Turbina corymbosa (турбина щитковидная)

(турбина щитковидная) Salvia divinorum (шалфей предсказателей)

(шалфей предсказателей) Ephedra L (эфедра)

Важно: не весь мак запрещён. Запрещены только те виды, которые указаны в Постановлении. Остальные можно выращивать, например, для украшения участка или в кулинарных целях.

Запрещённые грибы

Посадка грибов на даче становится всё популярнее, но стоит помнить: запрещено выращивание любых грибов, содержащих псилоцибин и/или псилоцин. Это психоактивные вещества, содержащиеся более чем в 200 видах грибов.

Крупным размером считается выращивание от 20 плодовых тел, особо крупным — от 200 плодовых тел.

Наиболее распространённые запрещённые грибы в России:

Панзолус

Гимнопилус

Коноцибе

Волоконница зелёная

Волоконница хохлатковая

Плютей синеногий

Плютей ивовый

Мицена синеногая

Псилоциба прямоногая

Псилоциба полуланцетная

Псилоциба окаймлённая

Возможные наказания