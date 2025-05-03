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Общество

В Роскачестве напомнили об наказании за выращивание некоторых растений и грибов

Алексей Самохин

При выращивании цветов, овощей или фруктов на даче важно помнить: некоторые растения и грибы запрещено сажать. Роскачество разъяснило, какие культуры нельзя выращивать на участке и какие последствия могут быть за нарушение закона.

Список запрещённых растений и грибов закреплён в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934. В нём указаны растения, содержащие наркотические вещества, психотропные соединения или их прекурсоры, которые подлежат контролю в России.

Наказание может быть особенно строгим, если такие растения или грибы найдут в крупном или особо крупном размере. Количество, считающееся крупным, зависит от вида. Например, для кактуса с мескалином крупным считается уже два растения. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

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Запрещённые растения

  • Banisteriopsis caapi (банистериопсис каапи)
  • Peganum (гармала)
  • Nymphea caerulea (голубой лотос)
  • Diplopterys cabrerana (диплоптерис кабрерана)
  • Tabernanthe iboga (ибога)
  • Ipomoea tricolor (ипомея трёхцветная)
  • Lophophora williamsii и другие кактусы с мескалином
  • Catha edulis (кат)
  • Erythroxylon (кокаиновый куст любого вида)
  • Cannabis (конопля)
  • Papaver somniferum L и другие виды мака, содержащие наркотики
  • Mimosa tenuiflora (мимоза хостилис)
  • Mitragyna speciosa (митрагина прекрасная, кратом)
  • Psychotria viridis (психотрия зелёная)
  • Argyreia nervosa (роза гавайская)
  • Turbina corymbosa (турбина щитковидная)
  • Salvia divinorum (шалфей предсказателей)
  • Ephedra L (эфедра)

Важно: не весь мак запрещён. Запрещены только те виды, которые указаны в Постановлении. Остальные можно выращивать, например, для украшения участка или в кулинарных целях.

Запрещённые грибы

Посадка грибов на даче становится всё популярнее, но стоит помнить: запрещено выращивание любых грибов, содержащих псилоцибин и/или псилоцин. Это психоактивные вещества, содержащиеся более чем в 200 видах грибов.

Крупным размером считается выращивание от 20 плодовых тел, особо крупным — от 200 плодовых тел.

Наиболее распространённые запрещённые грибы в России:

  • Панзолус
  • Гимнопилус
  • Коноцибе
  • Волоконница зелёная
  • Волоконница хохлатковая
  • Плютей синеногий
  • Плютей ивовый
  • Мицена синеногая
  • Псилоциба прямоногая
  • Псилоциба полуланцетная
  • Псилоциба окаймлённая

Возможные наказания

  • Крупный размер: штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы или лишение свободы до 2 лет.
  • Особо крупный размер: лишение свободы до 8 лет и дополнительное ограничение свободы до 2 лет.
  • Мелкие нарушения: административный штраф от 3 до 5 тыс. руб. или арест до 15 суток. Для юридических лиц — штраф от 100 до 300 тыс. руб.
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