В Роскачестве напомнили об наказании за выращивание некоторых растений и грибов

При выращивании цветов, овощей или фруктов на даче важно помнить: некоторые растения и грибы запрещено сажать. Роскачество разъяснило, какие культуры нельзя выращивать на участке и какие последствия могут быть за нарушение закона.
Список запрещённых растений и грибов закреплён в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934. В нём указаны растения, содержащие наркотические вещества, психотропные соединения или их прекурсоры, которые подлежат контролю в России.
Наказание может быть особенно строгим, если такие растения или грибы найдут в крупном или особо крупном размере. Количество, считающееся крупным, зависит от вида. Например, для кактуса с мескалином крупным считается уже два растения. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Запрещённые растения
- Banisteriopsis caapi (банистериопсис каапи)
- Peganum (гармала)
- Nymphea caerulea (голубой лотос)
- Diplopterys cabrerana (диплоптерис кабрерана)
- Tabernanthe iboga (ибога)
- Ipomoea tricolor (ипомея трёхцветная)
- Lophophora williamsii и другие кактусы с мескалином
- Catha edulis (кат)
- Erythroxylon (кокаиновый куст любого вида)
- Cannabis (конопля)
- Papaver somniferum L и другие виды мака, содержащие наркотики
- Mimosa tenuiflora (мимоза хостилис)
- Mitragyna speciosa (митрагина прекрасная, кратом)
- Psychotria viridis (психотрия зелёная)
- Argyreia nervosa (роза гавайская)
- Turbina corymbosa (турбина щитковидная)
- Salvia divinorum (шалфей предсказателей)
- Ephedra L (эфедра)
Важно: не весь мак запрещён. Запрещены только те виды, которые указаны в Постановлении. Остальные можно выращивать, например, для украшения участка или в кулинарных целях.
Запрещённые грибы
Посадка грибов на даче становится всё популярнее, но стоит помнить: запрещено выращивание любых грибов, содержащих псилоцибин и/или псилоцин. Это психоактивные вещества, содержащиеся более чем в 200 видах грибов.
Крупным размером считается выращивание от 20 плодовых тел, особо крупным — от 200 плодовых тел.
Наиболее распространённые запрещённые грибы в России:
- Панзолус
- Гимнопилус
- Коноцибе
- Волоконница зелёная
- Волоконница хохлатковая
- Плютей синеногий
- Плютей ивовый
- Мицена синеногая
- Псилоциба прямоногая
- Псилоциба полуланцетная
- Псилоциба окаймлённая
Возможные наказания
- Крупный размер: штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы или лишение свободы до 2 лет.
- Особо крупный размер: лишение свободы до 8 лет и дополнительное ограничение свободы до 2 лет.
- Мелкие нарушения: административный штраф от 3 до 5 тыс. руб. или арест до 15 суток. Для юридических лиц — штраф от 100 до 300 тыс. руб.