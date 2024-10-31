В Рязоблдуму внесён проект областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Губернатор Павел Малков направил в региональный парламент проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Документ поступил в областную Думу в четверг, 31 октября, в электронном виде.

В рамках передачи бюджета состоялась встреча спикера законодательного собрания Аркадия Фомина с вице-губернатором Рязанской области Артемом Брановым и министром финансов региона Мариной Наумовой, в ходе которой обсуждались приоритеты главного финансового документа на предстоящую трехлетку. Председатель областной Думы поблагодарил правительство за работу, проделанную при подготовке бюджета.

– Уже традиционно бюджет из правительства Рязанской области поступает с хорошим качеством, глубокой проработкой. Наши дискуссии ведутся по вопросам приоритетности отдельных статей. В целом – представленный проект бюджета сбалансирован и реалистичен, – подчеркнул глава регионального парламента. – Наша общая задача – не только обеспечить все социальные расходы, но и работать над доходной частью бюджета. Мы видим уже сейчас, что в проекте бюджета средства запланированы на инфраструктуру для создания новых производств, стимулирование предпринимательской активности и бизнеса. Опыт у нас такой есть. Все средства – федеральные и региональные, которые ранее мы направляли именно на создание инфраструктуры для бизнеса, уже работают на экономику региона. Это и ТОСЭР в Лесном, это и наши промышленные парки, меры поддержки бизнеса. Нам с вами необходимо будет также предусмотреть в бюджете возможности для участия в федеральных проектах, направленных на достижение новых национальных целей, которые поставил Президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Аркадий Фомин отметил, что одним из приоритетов государственной политики является укрепление обороноспособности страны.

– На региональном уровне мы продолжим совершенствовать меры поддержки наших бойцов и их семей. Над всеми вопросами нам предстоит совместная работа, в первую очередь, с губернатором и правительством, – сказал парламентарий.

Как сообщил вице-губернатор Артем Бранов, основными задачами при подготовке проекта бюджета было сохранение стабильности финансовой системы и гарантированное выполнение всех социальных обязательств. Документ сформирован в программном формате. Планируется реализация 24-х госпрограмм. Более 50%, то есть 47 миллиардов рублей, приходится на расходы социального характера.

– Также хочу отметить, что в следующем году мы планируем воспользоваться новыми механизмами, которые предложил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Это списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. У нас там достаточно большая сумма. На период с 2025–2029 годов – 14 миллиардов рублей, которые мы можем перераспределить на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, транспорта, других направлений, – добавил Артем Бранов. – Мы обязательно всеми этими возможностями воспользуемся.

Об основных этапах рассмотрения проекта документа рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин. Профильные комитеты приступят к рассмотрению законопроекта 11 ноября.

Доходы областного бюджета в 2025 году определены в объеме около 86,7 млрд рублей, расходы – 87,2 млрд рублей.

Ко второму чтению проект будет готовиться уже с учетом показателей межбюджетных трансфертов, утвержденных в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета.