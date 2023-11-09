В Рязоблдуме обсудили перезаключение договоров на обслуживание газового оборудования

В Рязанской областной Думе обсудили вопросы, связанные с перезаключением договоров на обслуживание газового оборудования.

В ходе заседания руководители газоснабжающих организаций и жилищной инспекции рассказали депутатам об организации процесса.

До 9 ноября заявление на заключение договора можно было подать в АО «Газпром газораспределение – Рязанская область» и АО «Рязаньгоргаз». Теперь для решения этого вопроса рязанцы могут обратиться и в любое отделение МФЦ. Сотрудники центра помогут в оформлении заявки, а в случае отсутствия необходимых документов (ИНН и СНИЛС) выгрузят информацию через электронные сервисы. Кроме того, граждане, обратившиеся в МФЦ и являющиеся абонентами АО «Рязаньгоргаз», смогут сразу получить подписанный договор, сообщает пресс-служба облдумы.

Начальник государственной жилищной инспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк объяснила, что в случае отсутствия договора газ отключать не будут. Каждому собственнику газового оборудования, вовремя не заключившему договор, будут направляться предупреждения. Руководители АО «Газпром газораспределение – Рязанская область» и АО «Рязаньгоргаз» пояснили, что процедура является бесплатной.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что механизм заключения договоров на обслуживание должен быть максимально простым, понятным и удобным для жителей:

Мы продолжим держать на контроле этот вопрос. Комитет по экономическим вопросам будет мониторить ситуацию, чтобы в случае необходимости еще раз собраться и обсудить, как у нас идет исполнение закона.

После заседания председатель комитета по экономическим вопросам Владислав Сафронов лично убедился, что в МФЦ заключение договора с учетом наличия всех документов занимает 15 минут.

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в федеральном законодательстве в сфере газоснабжения. Теперь осуществлять техническое обслуживание газового оборудования смогут только газораспределительные организации. На территории Рязанской области это АО «Газпром газораспределение – Рязанская область» и АО «Рязаньгоргаз». Перезаключить договор необходима до 1 января 2024 года.