В Ряжском районе отремонтировали трассу, входящую в опорную сеть дорог России

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области отремонтировали участок трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. Дорога ведет к объектам образования и медучреждениям.

Общая протяженность отремонтированного участка составила 14 километров, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Там уложили два слоя асфальтобетона, отремонтировали водопропускные трубы, остановки, укрепили обочины, обустроили заездные карманы, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

В следующем году уже в Александро-Невском районе отремонтируют участок трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов, которая связывает Рязанскую и Липецкую области.