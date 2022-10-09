В Ряжском районе нетрезвый сожитель нанёс женщине смертельные травмы

Жителя села Петрово Ряжского района подозревают в причинении смертельных травм сожительнице. Подробности раскрыли в СУ СКР по Рязанской области.

В медицинском учреждении Ряжского района 8 октября скончалась местная жительница 1980 года рождения. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Следствие установило, что смертельные травмы нанёс женщине её сожитель в ходе бытового конфликта, находясь в нетрезвом состоянии. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

По уголовному делу назначены экспертизы. Также проводятся следственные и иные процессуальные действия с целью сбора и закрепления доказательств.

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