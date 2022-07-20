В Ряжском районе 30 июля состоится фестиваль «Рановское лето».

Жителей и гостей Рязанского региона приглашают на фестиваль «Рановское лето», который пройдёт в посёлке Добрая Воля в рамках Года культурного наследия народов России. Об этом сообщает министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Мероприятие организуют областное правительство и районная администрация. Фестиваль объединяет самобытную культуру и традиции рязанских деревень и сёл. Начнётся праздник в 10 часов. Место проведения – Пупков угол на левом берегу реки Ранова вблизи посёлка Добрая Воля.

Фестиваль включает поэтические и краеведческие площадки, праздники рановской щуки и рановского луга, концерты, рановский парад и ярмарку.

В 2020 и 2021 годах эпидемическая ситуация не позволила провести фестиваль.

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