В Ряжском лесничестве на незаконной вырубке попался местный житель

Полицейские задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в незаконной рубке леса. Предположительно, злоумышленник планировал несколько незаконных поездок за брёвнами. Об этом сообщает областное Управление МВД.

Жители Ряжского района рассказали полиции, что один из жителей села Новое Еголдаево недавно транспортировал домой брёвна из леса по дороге, которая не пользовалась популярностью из-за неудобства.

При проверке на территории усадьбы этого местного жителя полицейские нашли две свежеспиленных сосны. Разрешение на заготовку древесины мужчина не оформлял. Незаконно злоумышленник заготовил более кубометра древесины.

Уголовное дело возбуждено по статье 260 УК РФ. Санкция предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.