В Ряжске в здании железнодорожного вокзала работает уникальный музей

27 декабря в Рязанской области, на здании железнодорожного вокзала станции Ряжск открыли мемориальной доску русскому белому генералу М.Скобелеву. Это уже четвёртый барельеф, украшающий фасад. За 150-летнюю историю были открыты памятные доски Ивану Мичурину, Михаилу Калинину, 84 морской бригаде, которая в 1941 году предотвратила захват Ряжского узла.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Сергей Валериевич Дмитров, глава администрации Ряжского района Андрей Викторович Насонов, общественные деятели, юнармейцы, ветераны РЖД.

После торжественного митинга участники церемонии собрались в музее железнодорожного транспорта на станции Ряжск-1, который находится непосредственно в историческом здании вокзала.

Экскурсию по музею провела методист Валентина Васильевна Кокорева – легендарная личность, бережно собирающая артефакты, связанные с историей железнодорожной станции.

— В этом здании с 1875 года расположен вокзал. За почти 150 лет оно неоднократно подвергалось реставрации, при этом сохраняя свой классический облик. В настоящее время фасад здания соответствует фирменному стилю российских железных дорог. А музейная часть раньше была рестораном. Именно здесь, вместе с цесаревичем Николаем обедал великий русский белый генерал Михаил Скобелев, — рассказала собравшимся сотрудница музея.

В музее собрано более тысячи экспонатов, документов и фотографий, рассказывающих о разных событиях Ряжского железнодорожного узла, а также знаменитых людях и династиях, среди которых история знаменитого полководца, генерала Скобелева.

Житель Ряжска – общественник и активист Алексей Томин, также бережно «пишет» историю родного города, но уже в цифровом формате. Мы предлагаем вам познакомиться с историей Ряжского вокзала, посмотрев его репортаж.