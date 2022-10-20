В Ряжске поймали двух «закладчиков»

«Закладчиков» из Рязани задержали в Ряжске сотрудники регионального УНК и отдела полиции Ряжский. Подробности приводит издательство «Пресса».

Двух рязанцев задержали 18 октября на улице Окаемова в Ряжске. В телефонах подозреваемых нашли сведения о тайниках с запрещёнными веществами.

Задержанные рассказали, где находятся три схрона. В присутствии понятых из этих тайников достали пакетики с порошком. Экспертиза показала, что это «синтетика» общей массой 1,92 грамма.

Предварительно установлено, что 23-летняя женщина и 35-летний мужчина, зарегистрированные в областном центре, приехали в Ряжск. В Рязани они спрятали в тайниках наркотики.

По уголовной статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере виновным грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

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