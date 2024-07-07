В Ряжске нетрезвый мужчина едва не зарезал свою дочь

Полицейские предотвратили в Ряжске тяжкое преступление, которое могло закончиться убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По предварительной информации, 59-летний мужчина в последнее время злоупотреблял спиртным. Когда он в очередной раз вернулся домой нетрезвым, дочь, с которой он проживает под одной крышей, не открыла родителю дверь. Однако через пару часов женщина пожалела отца и впустила его, но рассерженный мужчина схватил нож и пригрозил зарезать дочь за такие проделки. Женщина вызвала полицию, и сотрудники быстро утихомирили мужчину.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.