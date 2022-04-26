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Вторник, 26 апреля, 2022

В Ряжске двое подростков осуждены за грабеж

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В Ряжске двое подростков осуждены за грабеж

7info
Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

В городе Ряжске Рязанской области двое подростков 2005 и 2006 годов рождения признаны виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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Вечером 11 сентября 2021 года молодые люди попросили у мужчины сотовый телефон позвонить родственнику, после чего скрылись вместе с гаджетом.

Пострадавший обратился в полицию, правоохранители нашли похитителей.

Суд приговорил каждого подростка к году лишения свободы условно.

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