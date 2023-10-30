Понедельник, 30 октября, 2023
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В РязГМУ откроют Школу молодых родителей

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Изображение от Freepik

С 1 ноября в РязГМУ начнет работу Школа молодых родителей «Встречаем счастье».

В Школе врачи будут помогать найти ответы на вопросы, которые могут возникнуть во время ожидания ребенка, а также научить всему, что нужно знать будущим родителям.

Спикерами станут Максим Коваленко (заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РязГМУ, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории) и Елена Веркина (ассистент кафедры акушерства и гинекологии РязГМУ, врач акушер-гинеколог первой категории, консультант по грудному вскармливанию).

Работать Школа будет бесплатно, сообщает Рязанский областной перинатальный центр. Первое занятие состоится 1 ноября в 15:00 в библиоцентре РязГМУ (улица Шевченко, дом №34, корпус №2).

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