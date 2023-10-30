В Рязанскую областную Думу внесен проект регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В понедельник, 30 октября, губернатор Павел Малков направил в региональный парламент проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Председатель областной Думы Аркадий Фомин отметил, что в проекте предусмотрены увеличение МРОТ, индексация зарплат и новые меры поддержки семей с детьми:

Несмотря на все сложности, мы продолжаем реализовывать национальные цели развития, которые обозначены нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Наша задача – в полном объеме предусмотреть софинансирование в областном бюджете, вести контроль за эффективностью использования средств, за качеством работ.

Фомин отметил, что регион сделает все возможное, что бойцы и их семьи могли воспользоваться всеми мерами поддержки и льготами.

Как сообщил вице-губернатор Артем Бранов, основными задачами при формировании проекта бюджета было сохранение стабильности финансовой системы и гарантированное выполнение всех социальных обязательств. В документе предусмотрены средства на поддержку АПК, малого и среднего предпринимательства, развитие социальной сферы. Заложены финансы на модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий, ремонт и содержание дорог.

Бранов подчеркнул, что доходы областного бюджета в 2024 году должны составить около 82 миллиарда рублей, еще 16 миллиардов рублей поступят из федерального бюджета. Это позволит завершить строительство школы в районе жилого комплекса «Олимпийский» и начать строительство детских садов в Рязани и Рыбном, сообщает пресс-служба Рязоблдумы.

Об основных этапах рассмотрения проекта документа рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин. Он отметил, что в ближайшее время совет Рязанской областной Думы определит дату проведения публичных слушаний.