На главнуюНовости Рязани 17.07.2023 18:00 В Рязанскую область возвращается летнее тепло 7info 2 Фото: Pxhere Днем 18 июля температура воздуха в регионе поднимается до +29°С. Как сообщает МЧС Рязанской области, во вторник, 18 июля, в регионе местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +11…+16°С ночью и +24…+29°С днем. Новости партнёров Читайте также Рязанский Хлебзавод №3 в прошедшем году понес убыток в размере 13,4 миллионов рублей В Пронском районе открылся Многофункциональный семейный центр В Рязанской области зафиксировали случай африканской чумы свиней Рязанец установил на телефон программу удаленного доступа и лишился 786 тысяч рублей Бывший замминистра здравоохранения Ирина Петина обжаловала решение об аресте Бывший вице-губернатор Рязанской области заключен под стражу Жителя Ряжска приговорили к 9 годам колонии за убийство В Торговом городке открылся фестиваль архитектуры и фотографии «Лицо города Р.» Лента новостей РязаньНовости Рязани и Рязанской областипогода в Рязанской области Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Рязанский Хлебзавод №3 в прошедшем году понес убыток в размере 13,4 миллионов рублей Хлебзавод №3 в 2022 году понес убытки в размере 13,4 миллионов рублей, сообщает Рязанская городская дума. В Пронском районе открылся Многофункциональный семейный центр 17 июля в Новомичуринске Пронского района открылся новый филиал Многофункционального семейного центра. В Рязанской области зафиксировали случай африканской чумы свиней На территории природного заказника в Чучковском районе выявлен факт заражения дикого кабана африканской чумой свиней, сообщает главное управление ветеринарии Рязанской области. Глоба рассказал, как изменится жизнь россиян после трагедии 17 июля Наступает время для решения кармических вопросов, пересмотра любых партнёрских взаимоотношений Рязанец установил на телефон программу удаленного доступа и лишился 786 тысяч рублей 35-летний житель Рязани установил на телефон программу удаленного доступа, с помощью которой мошенники оформили на него кредит. Бывший замминистра здравоохранения Ирина Петина обжаловала решение об аресте Экс-заместитель министра здравоохранения Рязанской области обжаловала решение о своем аресте, сообщает «Новая газета. Рязань». Эксперт объяснил, как скажется атака на Крымский мост на туристическом сезоне Эксперт уверен, что сейчас прерывать отпуск и уезжать не стоит. В первую очередь, чтобы не создавать очереди на переправе. В рязанском Лесопарке ребёнок врезался в машину на прокатном мотоцикле Сообщение о происшествии появилось в группе «Подслушано у водителей Рязани». Депутат ГД пояснил, какое отношение зерновая сделка имела к атакам на Крымский мост Альшевских подчеркнул, что сегодняшний теракт стал показательным примером для всего мирового сообщества Володин: зерновая сделка не работает, лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал пост, в котором рассказал о состоянии зерновой сделки. В Ухоловском районе выявлен случай бешенства у собаки Заболевание подтверждено анализами, проведёнными на областной ветеринарной станции. В Рязанском районе восстановили дорогу к деревне Деулино Рабочие привели в порядок трёхкилометровый участок до поворота на село Борисково.