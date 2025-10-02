Четверг, 2 октября, 2025
11.8 C
Рязань
Погода

В Рязанскую область придёт «позднее» бабье лето

Алексей Самохин
Фото: 7info

На рубеже сентября и октября в Рязанской области произошло значительное похолодание, вызванное вторжением арктического воздуха. В Лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина уточнили, что воздушные массы приходили с северо-востока (Карское море, Таймыр), что позволяет говорить об «ультраполярном» вторжении.

По словам экспертов, похолодание завершится уже к пятнице, 3 октября.

Дождливый период, первоначально ожидавшийся утром воскресенья, смещается на вечер воскресенья и утро понедельника.

Августовских температур в начале следующей недели (6–7 октября) в Рязанской области пока не ожидается. Однако потепление до +18°С днём и +10°С ночью всё же случится, скорее всего, к концу следующей недели.

Циклоническая активность на предстоящей неделе будет выше, чем ожидалось, поэтому прогнозируется больше облаков и осадков.

Начиная с субботы, 4 октября, в регионе ожидается в целом тёплая для этого времени года погода, с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы.

Среднесуточные температуры будут превышать +10°С — это пороговое значение для активной вегетации. Благодаря этому продолжится рост и дозревание овощей и зимних сортов яблок. Будет идти укоренение подзимних посадок лука и чеснока.

