Среда, 1 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанскую область попало табачное сырьё из Ирана с опасным вредителем

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В партиях табачного сырья, доставленных в Рязанскую область из Ирана, обнаружили карантинный объект. Подробности привели в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Из партии общим весом 41,6 тонны сотрудники надзорного ведомства отобрали образцы продукции и передали их на исследование в ФГБУ «ВНИИЗЖ». По протоколу исследований в продукции обнаружена многоядная муха-горбатка – карантинный объект для стран-членов Евразийского экономического союза.

Megaselia scalaris (Loew) — опасный вредитель запасов, опасный для животных и человека, поскольку является переносчиком холеры. В данном случае в табачном сырье насекомые выявлены в нежизнеспособном состоянии, опасности они не представляют.

Ведомство приняло решение о выпуске подкарантинной продукции.

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