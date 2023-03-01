В Рязанскую область попало табачное сырьё из Ирана с опасным вредителем

В партиях табачного сырья, доставленных в Рязанскую область из Ирана, обнаружили карантинный объект. Подробности привели в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Из партии общим весом 41,6 тонны сотрудники надзорного ведомства отобрали образцы продукции и передали их на исследование в ФГБУ «ВНИИЗЖ». По протоколу исследований в продукции обнаружена многоядная муха-горбатка – карантинный объект для стран-членов Евразийского экономического союза.

Megaselia scalaris (Loew) — опасный вредитель запасов, опасный для животных и человека, поскольку является переносчиком холеры. В данном случае в табачном сырье насекомые выявлены в нежизнеспособном состоянии, опасности они не представляют.

Ведомство приняло решение о выпуске подкарантинной продукции.