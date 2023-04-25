В рязанскую колонию пытались передать мобильник в пасхальном куличе

Сотрудники рязанской исправительной колонии №2 обнаружили в посылках для осуждённых запрещённые предметы, спрятанные в пасхальный кулич и буханку хлеба.

Во время досмотра одной из посылок внимание оперативников привлёк пасхальный кулич. Внутри оказалась необычная «начинка» — мобильный телефон. Второй телефон был спрятан в буханке хлеба.

Средства связи предназначались осуждённому по статье о незаконных приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

По данным фактам ведётся проверка.