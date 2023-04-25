spot_img
Вторник, 25 апреля, 2023

В рязанскую колонию пытались передать мобильник в пасхальном куличе

Фото с сайта УФСИН по Рязанской области
Фото с сайта УФСИН по Рязанской области

Сотрудники рязанской исправительной колонии №2 обнаружили в посылках для осуждённых запрещённые предметы, спрятанные в пасхальный кулич и буханку хлеба.

Во время досмотра одной из посылок внимание оперативников привлёк пасхальный кулич. Внутри оказалась необычная «начинка» — мобильный телефон. Второй телефон был спрятан в буханке хлеба.

Средства связи предназначались осуждённому по статье о незаконных приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

По данным фактам ведётся проверка.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации