В рязанскую колонию под видом торта и приправы пытались пронести телефоны

В исправительной колонии №6 сотрудники пресекли попытку передачи запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

В ИК-6 УФСИН России по Рязанской области предотвратили попытку проноса на режимную территорию мобильных телефонов. Незаконные устройства были обнаружены и изъяты при досмотре продуктовой передачи, предназначенной для одного из осужденных.

В коробках с тортами «Наполеон» заводского производства и в пластиковом ведре с приправой «Knorr» были спрятаны восемь сотовых телефонов. По данному факту начата проверка.

В отношении женщины, пытавшейся передать мобильные телефоны в колонию, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ.