Вторник, 31 октября, 2023
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В рязанском ЖК «Метропарк» построят детский сад

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Фото: «Северная компания»

В рязанском ЖК «Метропарк» появится новый детский сад, говорится в пресс-релизе «Северной Компании».

Как сообщила пресс-служба, строительство детского сада в «Метропарке» планируется начать в 2024 году. Тендер на строительство детского сада был размещен на портале «госзакупок».

«Северная Компания» бесплатно передала городским властям земельный участок.

Первый корпус ЖК «Метропарк» полностью заселён, ведётся строительство трёх новых корпусов ЖК, проложена новая дорога, установлены павильоны остановок общественного транспорта.

О планах строительства в районе флагманской школы с передовыми технологиями и методиками обучения сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков.

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