В рязанском жилом комплексе появится детская площадка в масштабном формате PlayHub

Застройщик «Зеленый сад» представил проект зоны стилобата в ЖК «Еврокласс». В основе концепции — создание функционального арт-объекта, где есть возможности для разнообразных игр и комфортного отдыха посетителей всех возрастов – от малышей в колясках до взрослых и пожилых людей.

Плейхаб делится на 3 основные зоны:

арт-пространство с дизайнерской подсветкой, стильными беседками, где можно отдохнуть после напряженного дня и приятно провести время с семьей или друзьями.

спортивная зона — два больших поля с футбольными воротами и баскетбольными кольцами для более активных и подвижных игр. В зоне, где располагаются велодорожки, можно будет кататься на веломобилях, которые «Зеленый сад» закупил специально для жителей комплекса. Всего на стилобате будет 20 веломобилей — для детей и подростков от 2 до 15 лет.

детская площадка с различными игровыми элементами, выполненными из экоматериалов, для активных и тихих игр.

Оснащение функциональных площадок выгодно отличается от классических решений, которые постепенно уходят в прошлое. А некоторые зоны уникальны для Рязани. Например, только в «Евроклассе» предусмотрена огромная песочница-пляж для детей помладше, где можно устраивать эксперименты с водой и песком, которые, по мнению психологов, обладают самой высокой игровой ценностью, способствует сенсорному развитию, стимулируют воображение и стремление к активному познанию окружающей среды.

ЖК «Еврокласс» — масштабный проект компании «Зеленый сад». Жилой комплекс состоит из 5 домов, территория ЖК занимает 9 гектаров.