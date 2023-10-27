В рязанском ЗАГСе появятся семейные медиаторы

В главном управлении ЗАГС по Рязанской области начнут работать семейные медиаторы. Об этом сообщается в официальной группе ведомства ВКонтакте.

Благодаря соглашению с Рязанским центром медиации и права а ЗАГСе с ноября будут вести работу семейные медиаторы. Их задача — беседовать с супругами, желающими развестись, а также с теми, кто уже развелся или находится в процессе.

— Медиация — это восстановление, в первую очередь, коммуникаций, что позволит в дальнейшем прийти к конструктивному диалогу, возможности договориться конфликтующим сторонам, — говорится в сообщении.

Записаться к семейным медиаторам можно с 1 ноября. Они будут принимать с 10 до 13 часов. Записаться можно по телефонам: 8(4912) 21-58-75, 8(4912) 96-01-32 или 8(910) 901-25-65.