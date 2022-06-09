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Четверг, 9 июня, 2022

В рязанском военном госпитале проходят лечение более 30 участников спецоперации на Украине

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В рязанском военном госпитале проходят лечение более 30 участников спецоперации на Украине

В рязанском военном клиническом госпитале проходят лечение более 30 участников специальной военной операции на Украине. 8 июня, накануне Дня России, с ними встретился врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Малков поинтересовался состоянием здоровья военнослужащих, спросил о качестве оказываемых услуг, ответил на вопросы и пожелал им выздоровления.

Бойцам были вручены подарки, собранные коллективами предприятий региона, после чего состоялся праздничный концерт «ZaРоссию» с участием творческих коллективов Рязанской области. Глава региона также пообщался с руководством филиала госпиталя и военного комиссариата региона. Удалось обсудить просьбы и пожелания бойцов.

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