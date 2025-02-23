В Рязанском военном госпитале пересадили кость из ноги в руку

В Рязанском военном госпитале провели уникальную информацию: пересадили кость из ноги в руки. Об этом сообщает телеграм-канал «Усы Куракиной».

Мужчина получил травму, в результате развилась гангрена. Пациенту удалили плечевую кость, на ее место поставили малоберцовую кость. Сшили мышцы и сухожилия, восстановили нервные окончания.

Все эти, казалось бы, несложные операции вернули молодому человеку возможность пользоваться рукой.

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По информации телеграм-канала, рязанские хирурги заняли 3 место на всероссийском форуме «Армия 2024» по количеству выполненных сложнейших реконструкций у бойцов СВО. Среди проведенных операций — зашитые ноги, руки, восстановленные грудные клетки.