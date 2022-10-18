В рязанском ТРЦ «М5 Молл» проведут противопожарные учения

В рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл» с 19 по 22 октября пройдут совместные с МЧС плановые учения по проверке пожарной безопасности.

Мероприятия проводятся в ТРЦ регулярно для обеспечения максимальной безопасности сотрудников и посетителей во время чрезвычайной ситуации.

Тренировки пожарных будут проходить до открытия центра, так что на график работы «М5 Молл» они не повлияют, а посетители смогут посетить любимые магазины, как запланировали.

В администрации ТРЦ напомнили, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа «М5 Молл» и в тамбурах общественных санузлов, где установлены специальные дозаторы.

Информацию о мероприятиях в торгово-развлекательном центре можно узнать на сайте на странице «М5 Молл» ВКонтакте, в Telegram канале, на сайте и в мобильном приложении.

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