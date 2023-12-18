В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открыли обновлённый фудкорт

На карте Рязани появилась новая локация, где можно провести досуг с семьей, назначить встречи с бизнес-партнерами или просто отдохнуть после рабочего дня. Открытие обновленного пространства для фудкорта — это один из этапов масштабной реконцепции рязанского ТРЦ «М5 Молл».

«Мы вложили в проект идею уютного, комфортного и по-своему домашнего пространства для отдыха и общения. Архитектура предусматривает три уровня освещения, благодаря чему пространство получает максимум естественного света. Посадочные зоны и корнеры расположены в светлых пространствах с теплым светом, что позволяет полноценно отдохнуть. Мы старались создать такое пространство, чтобы у посетителей была возможность почувствовать себя не в здании, а на городской улице летом, для этого в обновлённой локации мы открыли стеклянные крыши» — отмечает пресс-служба ТРЦ «М5 Молл».

Посетив многие страны мира, команда «Мармакс», которая является владельцем ТРЦ, изучила лучший опыт в строительстве и благоустройстве и работает со специалистами, способными создать уникальный и наполненный смыслами продукт. Поэтому партнером проекта стало архитектурное бюро Blank Architects, которое имеет огромный опыт в проектировании пространств для коммерческой недвижимости.

Анатолий Артов, руководитель отдела интерьеров российского офиса

Blank Architects: «В дизайне нового пространства в „М5 Молл“ мы использовали текстуры светлого терраццо, темного дерева и камня, выбрав материалы в натуральных оттенках. Благодаря их сочетанию, фудкорт выглядит уютным пространством, в которое хочется возвращаться снова и снова. А практичные решения по размещению вывесок позволят арендаторам интегрировать свои бренды в дизайн-код проекта».

Много зелени и главная доминанта фудкорта — шестиметровое оливковое дерево у фонтана, создает впечатление присутствия в саду Средиземноморья. Южный колорит подчеркивают растения с фактурной и объёмной листвой. В стильных кашпо разместились асплениумы, юкки, лаванды, верески, злаковые — все те растения, присутствие которых отсылает в лето и теплым морским берегам. Функциональность — еще одна немаловажная особенность обновленной территории. Пространство разделено на несколько зон: сценическая площадка для проведения развлекательных мероприятий, лаундж-зона, места для деловых встреч и пространство для маленьких гостей центра.

И немного о новом пространстве в цифрах и фактах:

Строительные работы велись в течение 3,5 месяцев исключительно в ночное время, чтобы не нарушать привычный ритм работы центра;

Почти 2 тысяч кв. м — общая площадь реконструированной территории;

350 метров — длина лент с металлическими цепочками,

обрамляющими потолочные атриумы;

Более 200-сот ламп освещения;

Более 500 мест с удобными столиками и диванами — новая посадочная

зона;

Около 60 видов растений использованы в саду «М5 Молл»;

6 метров — высота оливкового дерева — главной доминанты фудкорта.

В дизайне нового пространства «М5 Молл» использованы исключительно натуральные качественные материалы от ведущих российских и зарубежных компаний.

На обновленном пространстве в скором времени откроются новые операторы общественного питания в современных концепциях. А все работы по реконцепции торгового центра «М5 Молл», в том числе изменение фасада и торговых галерей, запланированы до конца 2024 года.

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