На главнуюНовости Рязани 14.08.2023 18:52 В рязанском Торговом городке запустили фонтан 7info 2 Фото: интернет-портал «Ya62» В Торговом городке после реставрации начал работать фонтан. Об этом сообщает интернет-портал «Ya62». Старый фонтан был заброшен и разрушен с 90-х годов. Новости партнёров Читайте также Активные и творческие семьи приглашаются к участию в Фестивале детства Движения Первых «Во!СемьЯ!» В Касимовском районе отремонтируют дорогу к деревне Чаур В Рязани мама-предприниматель получила 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября Ремонт рязанской школы №8 отстает от графика Рязанская область получит 211 миллионов рублей на расселение аварийного жилья Главой дирекции благоустройства Рязани назначен Александр Тарасиков Британские журналисты рассказали об изобретении нового вируса на военной базе Портон-Даун Лента новостей РязаньНовости города РязаниТорговый городок Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Экстрасенс Рзаев предупредил о надвигающейся катастрофе Новое видение провидца заставляет насторожиться не на шутку... Активные и творческие семьи приглашаются к участию в Фестивале детства Движения Первых «Во!СемьЯ!» На Дне города Рязани в ЦПКиО пройдет легендарный фестиваль «Во! СемьЯ!», в этом году организатором выступает Движение Первых. В Касимовском районе отремонтируют дорогу к деревне Чаур В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет ремонт дороги к деревне Чаур Касимовского района. В Рязани мама-предприниматель получила 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса 11 августа в Рязани подвели итоги федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября Проголосовать онлайн за деревни и сёла, которые следует подключить к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году, теперь можно до 10 сентября включительно. Именно до этой даты принимаются заявки на Госуслугах и по почте. Ремонт рязанской школы №8 отстает от графика В школе №8 подрядчик по-прежнему отстает от графика, сообщила пресс-служба мэрии. Рязанская область получит 211 миллионов рублей на расселение аварийного жилья Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Главой дирекции благоустройства Рязани назначен Александр Тарасиков И.о. руководителя городской дирекции благоустройства стал Александр Тарасиков. 3-летний ребёнок утонул в декоративном водоёме в Калининградской области Следователи проводят проверку, по итогам примут процессуальное решение. На улице Полевой в Дашково-Песочне организовано одностороннее движение Новая схема движения введена в связи с необходимостью изменения автобусного маршрута № 20. Умер рязанский тренер по самбо и дзюдо Геннадий Зудашкин Зудашкин — мастер спорта СССР по обоим видам борьбы, выигрывал серебро чемпионата РСФСР по дзюдо, завоевывал медали чемпионата СССР по самбо. Рязанский стрелок-паралимпиец стал третьим на этапе Кубка России В соревнованиях приняли участие спортсмены-паралимпийцы из Москвы, Республики Удмуртия, Московской, Челябинской и Калужской областей.