Суббота, 24 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В рязанском Торговом городке отменили субботние мероприятия

Kate

В субботу, 24 июня, в Рязани отменили запланированные на вечер мероприятия в Торговом городке. Об этом сообщают организаторы.

– Друзья, только мы порадовались солнцу, как вновь Торговый городок залило дождём. Поэтому сегодняшний фестивальный день также переносится на следующую неделю, – говорится в сообщении.

Организаторы выразили надежду, что мероприятия удастся провести на следующей неделе.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Стоп-знаки на федеральных трассах

Власти Калужской области решили ограничить движение автотранспорта по дорогам ,прилегающим к Тульской, Смоленской ,Брянской и Орловской областям. В Коломне и Серпухове просят воздержаться от поездок в связи с дорожной ситуацией. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте,...

Андрей Макаров: Обращение президента надо не комментировать, а выполнять

Наша редакция обратилась за комментарием к депутату Госдумы РФ Андрею Макарову.

Депутат Павел Артёмов высказался о ситуации в стране

Рязанцы высказываются в поддержку позиции президента Владимира Путина по поводу ситуации, которая разворачивается из-за призывов и высказываний основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Павел Артёмов, депутат, член палаты молодых законодателей при Совете Федерации:

Военную колону засняли в Рыбновском районе

Колонна направляются в сторону Москвы.

Лидеры общественных мнений  Рязанской области прокомментировали действия  ЧВК «Вагнер»

Пешков Николай Викторович - заместитель председателя Совета ветеранов Рязанской области, подполковник Воздушно-десантных войск: - Я полностью поддерживаю действия Президента Российской Федерации относительно ситуации, сложившейся с ЧВК «Вагнер».Считаю, что этот вопрос нужно решать мирным путем, не доводя до критической ситуации. Костров Александр Николаевич- председатель правления Рязанской областной общественной организации инвалидов...

В Ростове в штабе ЮВО прогремел взрыв

Подробности случившегося пока неизвестны.

В ДТП на выезде из Рязани погибла пожилая женщина

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Воронежцы рассказали о сильном пожаре в районе нефтебазы

Жительница Воронежа сообщила порталу «МОЕ! Online» о сильном пожаре в районе нефтебазы. Ролик появился в распоряжении издания и опубликован в группе в соцсети «ВКонтакте». «Что-то ужасное. Я даже вижу огонь, сверху языки пламени», — отметила женщина. Вскоре губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что сейчас спасатели тушат горящий резервуар с...

На крыше школы №70 в Рязани произошла драка

Инцидент произошёл днём 24 июня

Патриарх Кирилл обратился к россиянам из-за ситуации с попыткой мятежа

Патриарх Кирилл призвал одуматься россиян, взявших в руки оружие и готовых направить его против соотечественников, говорится на сайте РПЦ. По его словам, любая попытка посеять рознь внутри страны – величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий. «Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции», –...

Соловьев о попытке мятежа: не ожидал, что доживу до такого

Телеведущий Владимир Соловьев признался в соцсетях, что до живет до попытке военного мятежа в России. «Когда ты смотришь на то, что происходит, то задумываешься, а что происходит. Корниловский мятеж? Марш Муссолини на Рим? А чем мы говорим?» – отметил журналист. Телеведущий призвал сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. «Мы же...

В ЖК «Северный» в Дашково-Песочне строят новую школу

Земельный  участок площадью 2,3 га  для строительства общеобразовательной школы на 1100 человек был предоставлен Рязани «Северной Компанией».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации