В рязанском Торговом городке открылась «Резиденция традиций»

24 ноября, накануне официального открытия, губернатор Павел Малков посетил новый павильон Торгового городке, в котором расположился центр развития народных художественных промыслов «Резиденция традиций».

— Мы продолжаем развивать нашу ВДНХ, наш Торговый городок. Замечательное место, которое было в заброшенном состоянии, сейчас обретает новую жизнь. Мы открываем ещё один павильон, бывший «Облпотребсоюз». Теперь здесь «Резиденция традиций», где мы выставляем все наши основные промыслы. Причём важно то, что на них не только можно посмотреть, но и приобрести самые понравившиеся, — рассказал глава региона.

Перед создателями «Резиденции» стоит две задачи: продвигать рязанские бренды и знакомить гостей с нашими промыслами. В новом павильоне можно увидеть скопинскую керамику, кадомский вениз, михайловское кружево и многое другое.

Павел Малков рассказал, что до конца года планируется открытие ещё двух павильонов Торгового городка, в которых разместят Музей молодёжного движения и Музей чая. А в течение следующего года последовательно будут открываться остальные павильоны.

«Резиденция традиций» официально начнёт работать для посетителей 25 ноября.