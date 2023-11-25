В рязанском Торговом городке открылась «Резиденция традиций»

24 ноября, накануне официального открытия, губернатор Павел Малков посетил новый павильон Торгового городке, в котором расположился центр развития народных художественных промыслов «Резиденция традиций».
Перед создателями «Резиденции» стоит две задачи: продвигать рязанские бренды и знакомить гостей с нашими промыслами. В новом павильоне можно увидеть скопинскую керамику, кадомский вениз, михайловское кружево и многое другое.
Павел Малков рассказал, что до конца года планируется открытие ещё двух павильонов Торгового городка, в которых разместят Музей молодёжного движения и Музей чая. А в течение следующего года последовательно будут открываться остальные павильоны.
«Резиденция традиций» официально начнёт работать для посетителей 25 ноября.