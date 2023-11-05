В Рязанском театре «Переход» прошла премьера спектакля «Страницы»

3 ноября в театре «Переход» прошла премьера спектакля «Страницы» по мотивам пьес Островского от режиссёра Анастасии Протасовой. Поставка, которая заставляет задуматься о взаимоотношении мужчины и женщины, об их характерах и взглядах на жизнь, собрала целый зал любителей театрального искусства.

Часто ли мы видим на страницах произведений Островского красавца-мужчину, привлекающего всех женщин? Может быть. Но действительно ли он их любит? Единственное, что интересно ему в жизни — деньги, игры, разгульная жизнь. Проводя свои дни так, главный герой «Страниц» оказывается в огромных долгах по кредитам, выплачивать которые нечем. Что же делать?

На пути ему встречаются женщины богатые, состоятельные, все они становятся открытой книгой перед привлекательным мужчиной. Влюблённые, ослепленные, они бросаются в его объятия, готовые помочь, одолжить денег, но чем для них это обернётся? Можно ли так наивно доверять сердцу? Над этим вопросом предстоит по размышлять на протяжении всего спектакля.

Мужчина оказывается женат, но супруга давно не нужна. Он только пользуется её состоянием. И под предлогом долгов предлагает развестись, фиктивно, но так, чтобы снова смог вступить в брак.

В пучине своих интриг, главный герой оказывается за решёткой, и в его судьбе остаётся лишь один человек, который не бросит и спасёт. Кто же она? Главная интрига финала.

Множество философских моментов над которыми стоит задуматься как девушкам, так и молодым людям, юмор, незабываемая игра актёров — всё это спектакль «Страницы». Роли исполнили: Вячеслав Журавлев, Светлана Викулина, Ольга Егорова, Елена Жулай, Евгения Коняхина, Дмитрий Михайлов, Андрей Ратников.

Возрастное ограничение 12+