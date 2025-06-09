В Рязанском театре кукол состоялась премьера спектакля «Конёк-Горбунок» (6+). В постановке режиссер обратилась к классической, редкой сегодня и сложной технике – актеры скрыты за ширмой, а все куклы – тростевые.
Художник Анна Репина придумала удивительный мир, где сочетаются обряд и быт, шутка и поэзия, красота и движение, космические масштабы и внимание к деталям. Здесь все имеет символическое значение и в то же время функционально, технологично. Не случайно русскую избу венчает «конёк». Он украшает, оберегает, но главное, без него дом просто не устоит. Эта деталь подсказала режиссеру один из центральных образов – образ родительского дома, что для семейного спектакля очень символично.
Большую роль в спектакле играет музыка.
В один прекрасный день команда театра кукол взялась за инструменты и начала экспериментировать, импровизировать, шутили. Музыка помогла раскрыть сказку.
Постановочная группа:
Режиссёр — Анна Коонен
Художник — Анна Репина
Музыкальный руководитель проекта — Артём Тульчинский
Художник по свету — Юрий Лебедев
Музыку к спектаклю придумали и сыграли:
Музыкальный руководитель проекта — Артём Тульчинский
Гитара, электро-гитара — Алексей Астахов
Бас, контрабас — Максим Акулин
Баян, аккордеон — Евгений Солушев
Балалайка — Илья Горшков, Артём Тульчинский
Кахон — Алексей Сушков
Ложки — Алина Сушкова-Калашникова
Перкуссия — Алина Сушкова-Калашникова, Семён Гизатуллин-Туленцев
Запись и сведение – Антон Метликин
Действующие лица и исполнители:
Присказка — Алина Сушкова-Калашникова
Отец — Андрей Стручков
Брат Данила — Алексей Сушков
Брат Гаврила — Илья Горшков
Иван — Семён Гизатуллин-Туленцев
Кобылица — Маргарита Диннер
Конёк-горбунок — Евгений Солушев
Городничий — Алексей Сушков
Царь — Андрей Стручков
Спальник — Илья Горшков
Царь-девица — Маргарита Диннер
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники