В Рязанском театре кукол состоялась премьера спектакля «Конёк-Горбунок» (6+). В постановке режиссер обратилась к классической, редкой сегодня и сложной технике – актеры скрыты за ширмой, а все куклы – тростевые.

«Это современное прочтение классической сказки, поэтому мы выбрали классическую форму – ширму и трости. Корни сказки сегодня можно найти в народных промыслах и песнях, но нас интересует не только традиция. Сохранить внимание ребенка во время спектакля так же важно, как и верность первоисточнику. Мы не переписываем Ершова, не сочиняем за него. Мы стремимся его понять и продолжить сказку в пространстве театра», — рассказала режиссер Анна Коонен.

Художник Анна Репина придумала удивительный мир, где сочетаются обряд и быт, шутка и поэзия, красота и движение, космические масштабы и внимание к деталям. Здесь все имеет символическое значение и в то же время функционально, технологично. Не случайно русскую избу венчает «конёк». Он украшает, оберегает, но главное, без него дом просто не устоит. Эта деталь подсказала режиссеру один из центральных образов – образ родительского дома, что для семейного спектакля очень символично.

Большую роль в спектакле играет музыка.

«Поэзия Ершова настолько музыкальна, что за два акта в спектакле наберется всего несколько минут тишины. Даже там, где нет песен, есть шумовая партитура. В нашем спектакле тишина – это событие. Все, что мы сделали, сделано в диалоге с артистами и музыкантами. В основе – фольклор. Народный. И авторский. Традиция продолжает жить и развиваться», — поделился музыкальный руководитель проекта Артем Тульчиснкий.

В один прекрасный день команда театра кукол взялась за инструменты и начала экспериментировать, импровизировать, шутили. Музыка помогла раскрыть сказку.

Постановочная группа:

Режиссёр — Анна Коонен

Художник — Анна Репина

Музыкальный руководитель проекта — Артём Тульчинский

Художник по свету — Юрий Лебедев

Музыку к спектаклю придумали и сыграли:

Музыкальный руководитель проекта — Артём Тульчинский

Гитара, электро-гитара — Алексей Астахов

Бас, контрабас — Максим Акулин

Баян, аккордеон — Евгений Солушев

Балалайка — Илья Горшков, Артём Тульчинский

Кахон — Алексей Сушков

Ложки — Алина Сушкова-Калашникова

Перкуссия — Алина Сушкова-Калашникова, Семён Гизатуллин-Туленцев

Запись и сведение – Антон Метликин

Действующие лица и исполнители:

Присказка — Алина Сушкова-Калашникова

Отец — Андрей Стручков

Брат Данила — Алексей Сушков

Брат Гаврила — Илья Горшков

Иван — Семён Гизатуллин-Туленцев

Кобылица — Маргарита Диннер

Конёк-горбунок — Евгений Солушев

Городничий — Алексей Сушков

Царь — Андрей Стручков

Спальник — Илья Горшков

Царь-девица — Маргарита Диннер