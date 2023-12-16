В Рязанском театре кукол начались новогодние представления для детей

15 декабря в Рязанском театре кукол прошла премьера новогоднего представления для детей. В этом году для маленьких рязанцев и их родителей подготовили сказку «12 месяцев».

С приветственным словом выступил директор театра Константин Кириллов:

— Сегодня в нашем театре большой праздник, и мы очень рады, что вы с нами разделяете его. Традиционно начинается новогодняя кампания. Большое количество новогодних спектаклей, которые Рязанский театр кукол дарит своим зрителям.

Также на премьере присутствовала детский омбудсмен в Рязанской области Анжелика Евдокимова, она пожелала исполнения желаний взрослых и детей в новом году.

Новогоднее волшебство гостям артисты подарили ещё до того, как тем отправились в зал. Перед началом спектакля главные герои вышли к детям и их родителям, водили хороводы и, конечно же, звали Деда Мороза с Снегурочку. А ещё — зажигали вместе огоньки на новогодней ёлке.

Во время постановки на сцене удивляли гостей артисты театра и их куклы. Чтобы увлечь юных зрителей в увлекательное путешествие в сказку, герои устроили для них увлекательную викторину.