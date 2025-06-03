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В Рязанском театре драмы представили экспериментальный спектакль о Циолковском 

Алексей Самохин

2 июня в Рязанском театре драмы прошла открытая репетиция спектакля «Циолковский» (12+), который войдёт в проект «Жизнь замечательных рязанцев».  

А что мы знаем о Константине Эдуардовиче Циолковском? Кроме памятника в центре города, его имя часто остаётся в тени других рязанских символов. Все мы знаем, что наш город славится Есениным, ВДВ и глазастыми грибами. Но почему-то мало кто вспоминает о том, что именно наш земляк проложил человечеству путь к звёздам.  

Спектакль рассказывает о великом учёном-самоучке, но делает это нестандартно. Вместо классических декораций и монологов зрителям представили живой сторителлинг. Пять актёров, пять реальных историй, основанных на личном опыте и истории. И ни один показ не будет похож на предыдущий: импровизация и взаимодействие со зрителями становятся соавторами действия. Готовьтесь отвечать на вопросы, выходить на сцену и помогать двигать сюжет. Ещё не забудьте повторить количество букв в русском алфавите, вам это очень пригодится.

Ещё одной неожиданностью является пространство. Зрители сидят на сцене, а актёры играют в зале. Такой формат ломает привычное представление о театре.

На первую репетицию пригласили экскурсоводов, чтобы проверить, насколько достоверно переданы факты о Циолковском. Ведь важно не просто удивить, но и точно рассказать о человеке, который изменил историю.

Олеся Чугунова

В Рязанском театре драмы представили экспериментальный спектакль о Циолковском  Спектакль рассказывает о великом учёном-самоучке, но делает это нестандартно. Вместо классических декораций и монологов зрителям представили живой сторителлинг.
В Рязанском театре драмы представили экспериментальный спектакль о Циолковском  Спектакль рассказывает о великом учёном-самоучке, но делает это нестандартно. Вместо классических декораций и монологов зрителям представили живой сторителлинг.
В Рязанском театре драмы представили экспериментальный спектакль о Циолковском  Спектакль рассказывает о великом учёном-самоучке, но делает это нестандартно. Вместо классических декораций и монологов зрителям представили живой сторителлинг.
В Рязанском театре драмы представили экспериментальный спектакль о Циолковском  Спектакль рассказывает о великом учёном-самоучке, но делает это нестандартно. Вместо классических декораций и монологов зрителям представили живой сторителлинг.
В Рязанском театре драмы представили экспериментальный спектакль о Циолковском  Спектакль рассказывает о великом учёном-самоучке, но делает это нестандартно. Вместо классических декораций и монологов зрителям представили живой сторителлинг.

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