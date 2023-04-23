В Рязанском театре драмы поставили комедию, в которой переплелись любовь и криминал

Рязанский театр драмы порадовал зрителей очередной яркой весенней премьерой – в репертуаре появился спектакль «Кто здесь?». В афише новая работа заявлена как криминальная комедия. Корреспондент 7info побывал на её премьере и понаблюдал, как на сцене театра переплелись любовь, криминал, музыка и танцы.

Комедия «Кто здесь?» — во всех смыслах авторская работа нового художественного руководителя театра Бориса Лагоды. В её основе – пьеса, которую режиссёр написал сам. Она переносит рязанского зрителя в Бостон, на один из крупнейших складов, где старшим менеджером работает погрязший в долгах из-за женщин Генри. Как-то раз бедолага задержался на работе допоздна и лицом к лицу столкнулся с грабителем, который решил поживиться богатым ассортиментом и выручкой склада. Вызвать полицию или договориться с грабителем и провернуть хитрый план, который будет всем на руку? Генри предлагает ночному гостю невероятную сделку, однако всё в итоге идёт не по намеченному плану. И без того беспокойную ночку продолжают сотрясать невероятные события — в одном помещении появляются и любовница Генри, и жена. А неожиданная развязка и вовсе заставляет зрителей удивиться происходящему.

Много острых и актуальных шуток, прекрасная музыка, обаятельные герои и крутые сюжетные виражи — всё это ждёт зрителей театра драмы. Отдельное внимание в спектакле уделили пластике. Яркие и экспрессивные танцы оживляют комедию и дают возможность наблюдать с интересом за героями.

Комедия «Кто здесь?» скрасить ваш вечер, и подарит хорошее настроение. Ближайшие показы запланированы на 27, 28 апреля, 11 мая.

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Фото Сергея Газетова