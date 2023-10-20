В Рязанском театре Драмы объяснили трагизм чеховских «Трёх сестёр» через призму науки души

Рязанский театр Драмы подготовил для зрителей очередную премьеру. Свет увидела постановка художественного руководителя театра Бориса Лагоды по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Охарактеризовали её так — «ДНК пустоты в трёх действиях». Неожиданная характеристика полностью оправдывает замысел: зрителей приглашают будто бы с научной точки зрения исследовать трагичный феномен каноничных чеховских героинь и героев, и, конечно же, вместе с ними глубоко и ошеломительно пережить их большую общую душевную трагедию, сделав из этого значимые выводы.

«Три сестры» — пьеса, которая «пережила» тысячи сценических интерпретаций по всему миру. Но год от года авторы продолжают обращаться к уже знакомому сюжету о сёстрах Ольге, Маше и Ирине и их окружении. Герои пьесы — жители размеренного провинциального городка, где, возможно, могла случиться красивая, богатая и счастливая жизнь. Но, увы, здесь жизнь замерла в оковах косности и лени. Герои мечтают, но мечты их пусты и беспутны. Мысли о переезде в столицу, о блестящих карьерных успехах и настоящей любви так и остаются мыслями, ни одно мечтание не воплощается в результат. Более того, прозябая в пустых заботах и пошлости, проживая бесцельные дни, они постепенно теряют и то, что имеют: имущество, деньги, знания, энергию, здоровье и жизнь.

Постановка предлагает нам ответ на вопрос, в чём же причина тотального несчастья героев «Трёх сестёр». Всё дело в пустоте, которая заложена в их ДНК. Сызмальства воспитанные в праздности, неспособные брать ответственность за свои решения, переступать через себя и свои слабости, они не могут стать полноправными членами общества обновляющегося, где во главе угла встаёт труд, физический и душевный. Герои много размышляют о работе, но, скорее как о способе справиться со скукой, а не как о механизме, благодаря которому можно менять себя и жизнь вокруг. Кто-то из них даже предпринимает попытки к труду, но труд этот в итоге обременяет и тяготит. Ни один из героев не пытается сделать усилие над собой, попробовать пойти против пустой природы своей души. Как итог — всё сводится к многочасовым размышлениям о счастливом будущем за бутылкой вина и бесцельному философствованию.

«Три сестры» от Рязанского театра Драмы приятно удивят тех, кто в постановках любит трепетное отношение к оригинальному тексту. А то, как актуально продолжает звучать Чехов более чем через сто лет, заставит взглянуть на себя со стороны, на свои поступки, планы и приложенные к исполнению мечтаний силы. Нельзя не отметить декорации, которые оформляют сценическое пространство. Они особым магическим образом погружают нас в атмосферу старого поместья, шумящего рядом леса, трескучего мороза и ласкового майского солнца.

Особая роль отводится не только диалогам, но и хореографии, в также музыке. За счёт визуальных и звуковых элементов удаётся наполнить повествование яркими символическими образами, которые в свою очередь приближают нас к ответам на важные вопросы, заданные Чеховым. Ещё одно наблюдение — каждый чеховский персонаж прорисован режиссёром и артистами с какой-то особой глубиной и любовью. Несмотря на общий трагический лейтмотив повествования и безрадостные судьбы героев, зрителям дают возможность где-то поиронизировать над ними, где-то поддаться их обаянию, а где-то застыть в сильнейших переживаниях за их будущее.

Возрастное ограничение 16+

Фото пресс-службы Рязанского театра Драмы