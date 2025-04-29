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Культура и события

В Рязанском театре драмы началась работа над постановкой «Агамемнон»

Анастасия Мериакри

В Рязанском театре драмы начались репетиции спектакля «Агамемнон» (16+) по мотивам одноименной пьесы Эсхила. Об этом сообщает пресс-служба театра.

По словам режиссёра Василиоса Самуркаса, в России еще не ставили эту трагедию древнегреческого драматурга.

В спектакле участвуют: Никита Левин, Мария Звонарева, Валерий Рыжков, Роман Горбачёв, Дарина Строкина, Андрей Блажилин, Вячеслав Мельник, Мария Конониренко, Борислав Носатов, Владислав Пантелеев, Анастасия Сылка, Анастасия Дягилева, Полина Бабаева и Виталий Шишпанов.

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Премьера состоится в новом театральном сезоне, который начнётся в сентябре этого года.

В Рязанском театре драмы началась работа над постановкой «Агамемнон» По словам режиссёра Василиоса Самуркаса, в России еще не ставили эту трагедию древнегреческого драматурга.
В Рязанском театре драмы началась работа над постановкой «Агамемнон» По словам режиссёра Василиоса Самуркаса, в России еще не ставили эту трагедию древнегреческого драматурга.
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