В Рязанском театре драмы «играли в маскарад»

В шестой день фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной» рязанцы познакомились с творчеством Нового Молодёжного театра из Нижнего Тагила. Постановка «Игра в маскарад», по замыслу авторов, звучит как «возмутительно дерзкое высказывание» на тему произведения М.Ю. Лермонтова.

Режиссер спектакля Дарья Шахова подчеркнула, что для молодых артистов очень ценно играть на сцене одного из старейших театров страны. Это ответственно и добавляет куража.

Оставив неизменным текст классика, создатели спектакля смешали эстетику Востока и Европы, карточный клуб и ток-шоу, пластические этюды и откровенные сцены. Любви, ревности, коварству, сплетням и интригам тоже осталось место в этом коктейле под названием триллер-фарс.

Исполнителей главных ролей определяют сами зрители, вытянув карту с фамилией артиста и именем героя. Так, с первых минут все оказываются втянуты в этот смелый эксперимент. Сюжетная канва мало отличается от оригинала: молодая дама втайне от мужа отправляется на маскарад, где становится жертвой интриг, которые неотвратимо приведут её к смерти. Воплощение же одновременно эпатажно и лаконично, рассчитано на смелого зрителя, готового выйти за рамки привычного.

Режисcёр: Шахова Дарья Юрьевна

Художник-постановщик: Пичугина Анастасия Игоревна

Художник по свету: Быков Алексей Андреевич

Музыкальное оформление: Курбанов Тимур Шухратбекович

Художник по костюмам: Пичугина Анастасия Игоревна

Балетмейстер: Подчезерцев Илья Андреевич