Вторник, 18 июня, 2024

В Рязанском театре драмы готовится к открытию 237-го театрального сезона

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанском театре драмы готовится к открытию 237-го театрального сезона. Он начнется в августе.

Откроет сезон трагикомедия «Вишневый сад», а продолжится он комедиями «Женитьба», «Мы не одни, дорогая», «Клинический случай» и «Час тишины». Любителей необычных форм приглашают на спектакль-променад по закулисью театра «Дух театра».

27 сентября состоится премьера спектакля «Матросская тишина», режиссер — Борис Лагода. С 11 сентября пройдут Большие гастроли Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина. Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

Билеты уже можно приобрести на сайте театра.

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