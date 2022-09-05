Понедельник, 5 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В рязанском сквере в Семчино наведут порядок

Фото с сайта Рязанской городской думы

Жители улицы Княжье Поле в микрорайоне Семчино обратились к депутату Рязанской городской думы Галине Трушиной с просьбой навести порядок в сквере возле дома 23.

Депутат встретилась с жителями микрорайона и представителями Дирекции благоустройства города. Обсудили вопросы, связанные с уборкой мусора, обрезкой кустарников, покосом травы и ремонтом элементов детской площадки.

По плану, работы должны провести в течение недели. Галина Трушина взяла решение вопроса на контроль. Об этом говорится на сайте Рязанской городской думы.

В рязанском сквере в Семчино наведут порядок
В рязанском сквере в Семчино наведут порядок
В рязанском сквере в Семчино наведут порядок
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