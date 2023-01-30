Понедельник, 30 января, 2023
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В рязанском селе работает отделение реабилитации для пациентов с травмами и нарушениями нервной системы

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В селе Криуша Клепиковского района Рязанской области успешно работает отделение реабилитации для пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Госпитализация в отделение осуществляется по направлению врачебной комиссии по месту жительства для прохождения второго этапа реабилитации при заболеваниях периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата после травм, оперативного и консервативного лечения переломов, эндопротезирования суставов, нарушений, связанных с остеохондрозом позвоночника. Преимущественно это пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении.

В отделении проводятся местные и общие физиопроцедуры, углекислые ванны, массаж, вытяжение на тракционных столах в соответствии с показаниями и учетом противопоказаний.

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