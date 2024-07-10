В рязанском селе пройдёт Фестиваль огурца

В субботу, 13 июля, в селе Троица Спасского района Рязанской области пройдёт 6-й областной Фестиваль огурца (0+). Об этом сообщается на странице местной администрации ВКонтакте.

В программе: конкурсы на лучший огуречный костюм, оригинальное огуречное блюдо, самый тяжёлый огурец.

Торжественное открытие фестиваля начнётся в 15 часов, затем на сцену ожидается выступление ансамбля «Радоница».

В программе также дискотека и огуречный частушечный баттл.

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