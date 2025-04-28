Понедельник, 28 апреля, 2025
6.6 C
Рязань
Image by Freepik
Общество

В Рязанском регионе подготовка к отопительному сезону 2025-2026 проходит с учетом новых требований

Анастасия Мериакри

В правительстве Рязанского региона под председательством Рустама Халикова прошло совещание, посвященное подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 2025–2026 годов. Были рассмотрены изменения, утвержденные приказом Минэнерго России, а также порядок оценки готовности к наступающему отопительному периоду.

С 29 апреля 2025 года Ростехнадзор начнет работать по обновленным требованиям. Представители ведомства будут подключаться к подготовке на ранних этапах, уделяя особое внимание профилактическим мероприятиям. В состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному сезону впервые войдут представители Государственной жилищной инспекции. Важным критерием готовности станет также оценка качества прохождения трех предыдущих осенне-зимних сезонов. 

По результатам совещания было принято решение:  муниципалитетам до 15 мая 2025 года подготовить и разместить на своих официальных сайтах графики подготовки к отопительному периоду.

Реклама

Подготовка к отопительному сезону 2025–2026 годов будет осуществляться в рамках утвержденных мероприятий, с постоянным контролем и координацией со стороны региональных властей.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.