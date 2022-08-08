В Рязанском регионе объявлено метеопредупреждение

Главное управление МЧС по Рязанской области выпустило предупреждение о грозе, дожде, граде и усилении ветра.

По данным Рязанского гидрометцентра, в ближайшие 1-2 часа в регионе прогнозируются гроза, дождь, местами сильный, а также местами град. При грозе ветер в порывах усилится до 15-20 м/с.

К жителям региона обращаются с призывом соблюдать правила безопасности. Нельзя стоять под крышами домов, линиями электропередачи, рекламными щитами и деревьями. В непогоду нужно ограничить по возможностей время нахождения на улице.

Метеопредупреждение будет действовать до конца суток 8 августа и утром 9 августа.