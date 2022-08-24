Среда, 24 августа, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанском регионе ищут пропавшего 53-летнего мужчину

Фото из группы Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

Местонахождение Елисейкина Виктора Викторовича 1969 года рождения неизвестно с 24 июля.

Приметы: рост 163 сантиметра, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые короткие, глаза карие.

Одет: серая футболка, серые шорты, чёрные кроссовки.

Мужчина пропал в Севастополе. Как говорится в сообщении в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте, пропавший может находиться на территории Рязани и Рязанской области.

Инфорг поиска: Ведун (Юрий) 89282056639

Горячая линия отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).

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