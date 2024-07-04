Четверг, 4 июля, 2024

В Рязанском районе выпал крупный град

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ya62.ru/

В Рязанском районе в деревне Взметнево выпал крупный град. Фотографию подписчицы опубликовали YA62.ru.

Град выпал 4 июля. Автор фото сообщила, что после града пошел ливень.

Напомним, неблагоприятные погодные явления ожидают рязанцев до 6 июля.

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