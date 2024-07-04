В Рязанском районе выпал крупный град

В Рязанском районе в деревне Взметнево выпал крупный град. Фотографию подписчицы опубликовали YA62.ru.
Град выпал 4 июля. Автор фото сообщила, что после града пошел ливень.
Напомним, неблагоприятные погодные явления ожидают рязанцев до 6 июля.
В Рязанском районе в деревне Взметнево выпал крупный град. Фотографию подписчицы опубликовали YA62.ru.
Град выпал 4 июля. Автор фото сообщила, что после града пошел ливень.
Напомним, неблагоприятные погодные явления ожидают рязанцев до 6 июля.
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