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Происшествия

В Рязанском районе водитель сбил пешехода, пострадавший погиб на месте

Алексей Самохин

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП под Рязанью. 

15 июля около 22:30 в Рязанском районе, на 16-м километре автодороги Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 34-летний местный житель, управляя автомобилем Citroën Berlingo, совершил наезд на неустановленного пешехода, который двигался по краю проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГАИ проводят проверку. 

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