В Рязанском районе водитель сбил пешехода, пострадавший погиб на месте

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП под Рязанью.
15 июля около 22:30 в Рязанском районе, на 16-м километре автодороги Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 34-летний местный житель, управляя автомобилем Citroën Berlingo, совершил наезд на неустановленного пешехода, который двигался по краю проезжей части.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сотрудники ГАИ проводят проверку.