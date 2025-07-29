В Рязанском районе в последний путь проводили участницу ВОВ Александру Тимошину

29 июля в последний путь проводили ветерана Великой Отечественной войны Александру Михайловну Тимошину. Последняя в Рязанском районе участница Великой Отечественной войны, ветеран железнодорожной станции «Лесок», почётный житель района.

Александра Тимошина родилась и всю жизнь прожила в Рязанском районе. Осенью 1942 её призвали на фронт и распределили в 5-ю парковую роту 78-го инженерно-аэродромного батальона. Шаг за шагом вместе с товарищами она приближала Великую Победу. Домой девушка вернулась только 18 августа 1945 года, накануне своего дня рождения. В батальоне Александру Михайловну называли «наша краса и гордость». И этот «статус» остался с ней после демобилизации.

После войны Александра Тимошина более 20 лет проработала дежурным стрелочного поста на железнодорожной станции. Стала прекрасной мамой и заботливой бабушкой.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Александре Михайловне.